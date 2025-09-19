Зеленський: Росія не чує меседж Трампа про припинення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава-агресор Росія ігнорує заклики американського лідера Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної нею війни.

Джерело: глава держави в соцмережах, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії"

Реклама:

Деталі: За словами президента, це означає, що потрібно активніше реалізовувати ініціативи, які посилюють Україну, зокрема програму PURL, спільне виробництво озброєнь, фіналізацію гарантій безпеки.

"На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", – наголосив Зеленський.

Передісторія:

614РЕКЛАМА: