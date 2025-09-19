Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Росія не чує меседж Трампа про припинення війни

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 вересня 2025, 11:07
Зеленський: Росія не чує меседж Трампа про припинення війни
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава-агресор Росія ігнорує заклики американського лідера Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної нею війни.

Джерело: глава держави в соцмережах, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії"

Реклама:

Деталі: За словами президента, це означає, що потрібно активніше реалізовувати ініціативи, які посилюють Україну, зокрема програму PURL, спільне виробництво озброєнь, фіналізацію гарантій безпеки.

"На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", – наголосив Зеленський.

Передісторія:

614РЕКЛАМА:
  • Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.
  • Зокрема під час зустрічі зі британським прем’єром Кіром Стармером Трамп дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення російсько-української війни.
  • 18 вересня президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що російський лідер Володимир Путін його підвів.

ЗеленськийТрамппереговориРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
Усі новини...
Зеленський
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Зеленський розповів про новий контрнаступ
Зеленський підписав закон, який обмежує доступ до публічних реєстрів нерухомості
Останні новини
05:22
Росія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури в Запоріжжі: знищено автівки, вирують пожежі
04:23
доповненоСуми атакували ворожі БпЛА: пошкоджені промислові об’єкти та заклад освіти, є поранений
03:54
тенісЗбірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
03:52
Кожен шостий нафтовий танкер у світі належить до російського "тіньового флоту" – NYT
03:30
оновлено, фотоНа Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки, поранено чоловіка
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
Усі новини...
Реклама:
Реклама: