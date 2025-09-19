Зеленський: Росія не чує меседж Трампа про припинення війни
Президент Володимир Зеленський заявив, що держава-агресор Росія ігнорує заклики американського лідера Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної нею війни.
Джерело: глава держави в соцмережах, цитує "Європейська правда"
Пряма мова: "Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії"
Деталі: За словами президента, це означає, що потрібно активніше реалізовувати ініціативи, які посилюють Україну, зокрема програму PURL, спільне виробництво озброєнь, фіналізацію гарантій безпеки.
"На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", – наголосив Зеленський.
Передісторія:
- Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.
- Зокрема під час зустрічі зі британським прем’єром Кіром Стармером Трамп дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення російсько-української війни.
- 18 вересня президент США Дональд Трамп уже не вперше заявив, що російський лідер Володимир Путін його підвів.