Зеленский: Россия не слышит послание Трампа о прекращении войны
Президент Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор Россия игнорирует призывы американского лидера Дональда Трампа о прекращении развязанной ею войны.
Источник: глава государства в соцсетях, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Снова россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России".
Детали: По словам президента, это означает, что нужно активнее реализовывать инициативы, которые усиливают Украину, в частности программу PURL, совместное производство вооружений, финализацию гарантий безопасности.
"На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Необходимы решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию", – подчеркнул Зеленский.
Предыстория:
- В последнее время из Вашингтона звучали сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупать российские энергоресурсы – как предпосылку для американских санкций.
- В частности, во время встречи с британским премьером Киром Стармером Трамп дал понять, что считает фактор российских доходов от продажи энергоресурсов одним из ключевых в вопросе прекращения российско-украинской войны.
- 18 сентября президент США Дональд Трамп уже не впервые заявил, что российский лидер Владимир Путин его подвел.