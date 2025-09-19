Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Россия не слышит послание Трампа о прекращении войны

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоПятница, 19 сентября 2025, 11:07
Зеленский: Россия не слышит послание Трампа о прекращении войны
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор Россия игнорирует призывы американского лидера Дональда Трампа о прекращении развязанной ею войны.

Источник: глава государства в соцсетях, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Снова россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России".

Реклама:

Детали: По словам президента, это означает, что нужно активнее реализовывать инициативы, которые усиливают Украину, в частности программу PURL, совместное производство вооружений, финализацию гарантий безопасности.

"На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Необходимы решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию", – подчеркнул Зеленский.

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В последнее время из Вашингтона звучали сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупать российские энергоресурсы – как предпосылку для американских санкций.
  • В частности, во время встречи с британским премьером Киром Стармером Трамп дал понять, что считает фактор российских доходов от продажи энергоресурсов одним из ключевых в вопросе прекращения российско-украинской войны.
  • 18 сентября президент США Дональд Трамп уже не впервые заявил, что российский лидер Владимир Путин его подвел.

ЗеленскийТрамппереговорыРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Зеленский
Посольство Украины назвало неприемлемыми заявления польского экс-премьера о Зеленском
Зеленский рассказал о новом контрнаступлении
Зеленский подписал закон, ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: