Зеленский: Россия не слышит послание Трампа о прекращении войны

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор Россия игнорирует призывы американского лидера Дональда Трампа о прекращении развязанной ею войны.

Источник: глава государства в соцсетях, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Снова россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России".

Детали: По словам президента, это означает, что нужно активнее реализовывать инициативы, которые усиливают Украину, в частности программу PURL, совместное производство вооружений, финализацию гарантий безопасности.

"На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Необходимы решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию", – подчеркнул Зеленский.

