ЗМІ: Трамп і Сі Цзіньпін 19 вересня проведуть телефонну розмову про TikTok і торгівлю

19 вересня о 16:00 за Києвом президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Головною темою стане угода щодо TikTok та ширші торговельні відносини між Вашингтоном і Пекіном.

Джерело: Bloomberg

Деталі: За даними видання, розмова запланована на 9 ранку за вашингтонським часом або о 9 вечора за пекінським (о 16:00 за київським часом – ред).

Реклама:

Лідери мають обговорити рамкову домовленість, яка передбачає передачу контролю над американськими операціями TikTok від китайської компанії ByteDance до консорціуму інвесторів зі США.

Трамп, який раніше критикував TikTok, тепер наголошує, що додаток приносить США "величезні гроші" і допоміг йому здобути прихильність молодих виборців.

Зазначається, що це буде перша розмова лідерів з червня. Обговорюватимуть також торговельні обмеження, які зачіпають технологічний сектор, зокрема американського чипмейкера Nvidia. Компанія домагається пом’якшення експортних обмежень на продаж ШІ-чипів у Китай, а китайська влада тисне на місцеві компанії, аби ті відмовлялися від її продукції.

614РЕКЛАМА:

Дослівно: "Телефонна розмова також може підготувати ґрунт для особистої зустрічі лідерів – першої з моменту повернення Трампа в Білий дім. Очікується, що обговорюватимуть не лише економіку, а й можливе замовлення Китаєм літаків Boeing, а також ширші геополітичні питання – від війни в Україні до конфліктів на Близькому Сході та ескалації в Південно-Китайському морі".

Що передувало:

18 вересня президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що якби Європа застосувала санкції щодо Китаю, який купує нафту в Росії, то Китай тиснув би агресора, щоб змусити Росію закінчити війну проти України.