СМИ: Трамп и Си Цзиньпин 19 сентября проведут телефонный разговор о TikTok и торговле

Анастасия ПроцПятница, 19 сентября 2025, 11:15
СМИ: Трамп и Си Цзиньпин 19 сентября проведут телефонный разговор о TikTok и торговле
Иллюстративное фото: Getty Images

19 сентября в 16:00 по Киеву президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главной темой станет соглашение по TikTok и более широкие торговые отношения между Вашингтоном и Пекином.

Источник: Bloomberg

Детали: По данным издания, разговор запланирован на 9 утра по вашингтонскому времени или в 9 вечера по пекинскому (в 16:00 по киевскому времени – ред).

Лидеры должны обсудить рамочное соглашение, которое предусматривает передачу контроля над американскими операциями TikTok от китайской компании ByteDance консорциуму инвесторов из США.

Трамп, который ранее критиковал TikTok, теперь подчеркивает, что приложение приносит США "огромные деньги" и помогло ему завоевать расположение молодых избирателей.

Отмечается, что это будет первый разговор лидеров с июня. Также будут обсуждаться торговые ограничения, затрагивающие технологический сектор, в частности американского чипмейкера Nvidia. Компания добивается смягчения экспортных ограничений на продажу ИИ-чипов в Китай, а китайские власти давят на местные компании, чтобы те отказывались от ее продукции.

Дословно: "Телефонный разговор также может подготовить почву для личной встречи лидеров — первой с момента возвращения Трампа в Белый дом. Ожидается, что будут обсуждаться не только экономика, но и возможный заказ Китаем самолетов Boeing, а также более широкие геополитические вопросы – от войны в Украине до конфликтов на Ближнем Востоке и эскалации в Южно-Китайском море".

Что предшествовало:

18 сентября президент США Дональд Трамп в интервью Fox News сказал, что если бы Европа применила санкции в отношении Китая, который покупает нефть у России, то Китай давил бы на агрессора, чтобы заставить Россию закончить войну против Украины.

ТрампСи ЦзиньпинКитайторговля
