Новим командиром бригади "Магура" став 26-річний Герой України

26-річний Герой України підполковник Максим Данильчук очолив 47-у окрему механізовану бригаду ЗСУ "Магура".

Джерело: Житомирський обласний ТЦК та СП

Деталі: Данильчук – уродженець села Барвинівка Звягельського району на Житомирщині, випускник Національної академії сухопутних військ.

Реклама:

Від початку повномасштабного вторгнення РФ він пройшов шлях від командира роти до начальника штабу та командира батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

Його підрозділ тримав оборону на Донеччині та Харківщині, знищивши сотні окупантів і чимало їхньої техніки. У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі, зазначають у ТЦК.

Президент Володимир Зеленський присвоїв Данильчуку звання Героя України 24 лютого 2024 року. Також він відзначений орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів і орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

614РЕКЛАМА:

Оновлено: За даними "Української правди", наразі Данильчук ще не прийняв посаду, бригадою командує полковник Ян Яцишен, якого призначили у березні 2024.

Нагадаємо: У серпні 2025 року комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який критикував командування за "дебільні задачі" і невиправдані втраті на Курщині, повідомив, що залишив посаду.