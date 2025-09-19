Новым командиром бригады "Магура" стал 26-летний Герой Украины

26-летний Герой Украины подполковник Максим Данильчук возглавил 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ "Магура".

Источник: Житомирский областной ТЦК и СП

Детали: Данильчук – уроженец села Барвиновка Звягельского района Житомирской области, выпускник Национальной академии сухопутных войск.

С начала полномасштабного вторжения РФ он прошел путь от командира роты до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях, уничтожив сотни оккупантов и немало их техники. В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отразили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе, отмечают в ТЦК.

Президент Владимир Зеленский присвоил Данильчуку звание Героя Украины 24 февраля 2024 года. Также он отмечен орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней и орденом "За мужество" III степени.

Обновлено: По данным "Украинской правды", на данный момент Данильчук еще не вступил в должность, бригадой командует полковник Ян Яцишен, назначенный в марте 2024 года.

Напомним: В августе 2025 года комбат 47 бригады "Магура" Александр Ширшин, который критиковал командование за "дебильные задачи" и неоправданные потери на Курщине, сообщил, что покинул должность.