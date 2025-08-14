Комбат "Маґури", який критикував командування за "дебільні задачі" на Курщині, залишив посаду

Комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який критикував командування за "дебільні задачі" і невиправдані втраті на Курщині, повідомив, що залишив посаду.

Джерело: Ширшин у Facebook

Пряма мова Ширшина: "Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати".

Реклама:

Деталі: За його словами, кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети.

"Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху. Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них", - повідомив він.

"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", - говориться у дописі Ширшина.

РЕКЛАМА:

Довідково: 47-а бригада виконує задачі на Курщині з осені 2024 року.

Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади у липні 2024 року.

На початку 2023 року відомий історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер зустрівся з Ширшиним, який раніше читав в окопі його книгу The Road to Unfreedom, що було зафіксовано на фото.

Передісторія: