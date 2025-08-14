Усі розділи
Комбат "Маґури", який критикував командування за "дебільні задачі" на Курщині, залишив посаду

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 серпня 2025, 14:09
Олександр Ширшин, фото: facebook

Комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин, який критикував командування за "дебільні задачі" і невиправдані втраті на Курщині, повідомив, що залишив посаду.

Джерело: Ширшин у Facebook

Пряма мова Ширшина: "Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати".

Деталі: За його словами, кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети.

"Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху. Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них", - повідомив він.

"А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", - говориться у дописі Ширшина.

Довідково: 47-а бригада виконує задачі на Курщині з осені 2024 року.

Олександр Ширшин став командиром батальйону 47-ї бригади у липні 2024 року.

На початку 2023 року відомий історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер зустрівся з Ширшиним, який раніше читав в окопі його книгу The Road to Unfreedom, що було зафіксовано на фото.

Передісторія:

  • Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин ("Геній") звинуватив командування в "дебільних задачах" і невиправданій втраті людей на Курщині, а також написав рапорт з проханням усунути його з посади.
  • У Генштабі заявили, що створили робочу групу для вивчення викладених у публікації Ширшина обставин і пообіцяли за результатами перевірки ухвалити "відповідні рішення".
  • Командири кількох підрозділів ЗСУ відреагували на рапорт комбата 47 бригади "Маґура" Олександра Ширшина, який той подав через "дебільні завдання" – позицію комбата розкритикували.

