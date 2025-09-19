Колишній топподатківець у СІЗО отримав нову підозру

Ексвисокопосадовцю податкової служби Євгену Бамбізову оголосили ще одну підозру – у зловживаннях зі збитками для державного бюджету на 108 млн гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, підозрюваний, на той час обіймаючи керівну посаду в Центральному офісі з обслуговування великих платників податків ДФС України, дав вказівку підлеглим підготувати лист до Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві щодо залишення без виконання та повернення висновків про відшкодування ПДВ одному з приватних підприємств.

Такі дії мотивувались необхідністю провести додаткові перевірки. При цьому податківець розумів, що підприємство має всі законні підстави для отримання відшкодування ПДВ.

Після відкликання вказаних висновків, перевірки, про які йшлося в листі, Центральний офіс з обслуговування великих платників податків ДФС України щодо цього підприємства не проводив.

Внаслідок таких дій посадовця підприємству не було вчасно відшкодовано ПДВ за податковими деклараціями за лютий, березень, квітень 2015 року. Відтак воно звернулось до суду і в судовому порядку стягнуло пеню за період часу з травня 2015 по березень 2021 року на суму у майже 108 млн гривень.

Такими діями підозрюваного державному бюджету України було завдано збитків на цю суму.

Що передувало: Прокурори Печерської окружної прокуратури повідомили Бамбізову про підозру в організації роботи конвертаційного центру, за допомогою якого підприємства ухилялись від сплати податків. Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

6 вересня суд арештував Бамбізова з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Наразі він під вартою, заставу не внесено, зазначили в прокуратурі.