Бывший топ-налоговик в СИЗО получил новое подозрение
Бывшему высокопоставленному сотруднику налоговой службы Евгению Бамбизову объявили еще одно подозрение – в злоупотреблениях с ущербом для государственного бюджета на 108 млн гривен.
Источник: Киевская городская прокуратура
Детали: По данным следствия, подозреваемый, занимавший на тот момент руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины, дал указание подчиненным подготовить письмо в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве об оставлении без исполнения и возврате заключений о возмещении НДС одному из частных предприятий.
Такие действия мотивировались необходимостью провести дополнительные проверки. При этом налоговик понимал, что предприятие имеет все законные основания для получения возмещения НДС.
После отзыва указанных выводов, проверки, о которых шла речь в письме, Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины в отношении этого предприятия не проводил.
В результате таких действий должностного лица предприятию не было своевременно возмещено НДС по налоговым декларациям за февраль, март, апрель 2015 года. Поэтому оно обратилось в суд и в судебном порядке взыскало пеню за период времени с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривен.
Такими действиями подозреваемого государственному бюджету Украины был нанесен ущерб на эту сумму.
Что предшествовало: Прокуроры Печерской окружной прокуратуры сообщили Бамбизову о подозрении в организации работы конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.
6 сентября суд арестовал Бамбизова с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен. Сейчас он находится под стражей, залог не внесен, отметили в прокуратуре.