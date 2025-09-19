Бывший топ-налоговик в СИЗО получил новое подозрение

Бывшему высокопоставленному сотруднику налоговой службы Евгению Бамбизову объявили еще одно подозрение – в злоупотреблениях с ущербом для государственного бюджета на 108 млн гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: По данным следствия, подозреваемый, занимавший на тот момент руководящую должность в Центральном офисе по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины, дал указание подчиненным подготовить письмо в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в г. Киеве об оставлении без исполнения и возврате заключений о возмещении НДС одному из частных предприятий.

Реклама:

Такие действия мотивировались необходимостью провести дополнительные проверки. При этом налоговик понимал, что предприятие имеет все законные основания для получения возмещения НДС.

После отзыва указанных выводов, проверки, о которых шла речь в письме, Центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков ГФС Украины в отношении этого предприятия не проводил.

В результате таких действий должностного лица предприятию не было своевременно возмещено НДС по налоговым декларациям за февраль, март, апрель 2015 года. Поэтому оно обратилось в суд и в судебном порядке взыскало пеню за период времени с мая 2015 по март 2021 года на сумму почти 108 млн гривен.

РЕКЛАМА:

Такими действиями подозреваемого государственному бюджету Украины был нанесен ущерб на эту сумму.

Что предшествовало: Прокуроры Печерской окружной прокуратуры сообщили Бамбизову о подозрении в организации работы конвертационного центра, с помощью которого предприятия уклонялись от уплаты налогов. Общая сумма проведенных операций за 2023-2025 годы составляет более 1,5 млрд гривен.

6 сентября суд арестовал Бамбизова с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен. Сейчас он находится под стражей, залог не внесен, отметили в прокуратуре.