Президент призначить Решетилову військовим омбудсманом
Президент Володимир Зеленський підписав 19 вересня указ про створення Офісу військового омбудсмана, він призначить на цю посаду Ольгу Решетилову.
Джерело: звернення Зеленського 19 вересня, указ на сайті Офісу президента
Пряма мова: "Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана.
Затверджено також положення про роботу цієї інституції, і я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським військовим омбудсманом".
Деталі: Зеленський додав, що попереду запуск інституції та системної роботи.
Оновлено: У тексті указу йдеться про те, що Зеленський постановив утворити Офіс військового омбудсмана як постійно діючий допоміжний орган при президентові України.
Установив, що структура та штатний розпис Офісу в межах його визначеної граничної чисельності затверджуються військовим омбудсманом.
Також відомо, що фінансове та інше забезпечення діяльності Офісу військового омбудсмана здійснює Державне управління справами у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Що передувало:
- 17 вересня Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон про військового омбудсмана. Проєкт закону підтримали 283 депутати.
- Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова привітала прийняття Верховною Радою закону про військового омбудсмана і повідомила, що продовжуватиме свою діяльність на посаді до моменту створення Офісу військового омбудсмена.
- Решетилова у коментарі "Українській правді" пояснила, що її посада уповноваженого президента і посада військового омбудсмана, яку своїм рішенням створила ВР, – це дві різні посади.