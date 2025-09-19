Президент призначить Решетилову військовим омбудсманом

Ольга Решетилова. Фото з її Facebook

Президент Володимир Зеленський підписав 19 вересня указ про створення Офісу військового омбудсмана, він призначить на цю посаду Ольгу Решетилову.

Джерело: звернення Зеленського 19 вересня, указ на сайті Офісу президента

Пряма мова: "Дякую парламентарям за ухвалення мого законопроєкту про військового омбудсмана. Це про реальний захист прав наших воїнів. Закон уже підписано й опубліковано, і сьогодні я підписав указ, щоб закон запрацював, – указ про створення Офісу військового омбудсмана.

Затверджено також положення про роботу цієї інституції, і я призначу Ольгу Решетилову – людину, яку наші воїни добре знають, – першим українським військовим омбудсманом".

Деталі: Зеленський додав, що попереду запуск інституції та системної роботи.

Оновлено: У тексті указу йдеться про те, що Зеленський постановив утворити Офіс військового омбудсмана як постійно діючий допоміжний орган при президентові України.

Установив, що структура та штатний розпис Офісу в межах його визначеної граничної чисельності затверджуються військовим омбудсманом.

Також відомо, що фінансове та інше забезпечення діяльності Офісу військового омбудсмана здійснює Державне управління справами у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

