Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент назначит Решетилову военным омбудсменом

Татьяна ОлейникПятница, 19 сентября 2025, 20:06
Президент назначит Решетилову военным омбудсменом
Ольга Решетилова. Фото с ее Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал 19 сентября указ о создании Офиса военного омбудсмена, он назначит на эту должность Ольгу Решетилову.

Источник: обращение Зеленского 19 сентября, текст указа на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмене. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован, и сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, – указ о создании Офиса военного омбудсмена.

Реклама:

Утверждено также положение о работе этой институции, и я назначу Ольгу Решетилову – человека, которого наши воины хорошо знают, – первым украинским военным омбудсменом".

Детали: Зеленский добавил, что впереди запуск институции и системной работы.

Обновлено: В тексте указа говорится, что Зеленский постановил создать Офис военного омбудсмена как постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины.

РЕКЛАМА:

Установил, что структура и штатное расписание Офиса в пределах его определенной предельной численности утверждаются военным омбудсменом.

Также известно, что финансовое и иное обеспечение деятельности Офиса военного омбудсмена осуществляет Государственное управление делами в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что предшествовало

Зеленскийомбудсмен
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Bloomberg: Путин после встречи с Трампом решил сильнее бить по Украине
обновленоЗеленский ввел санкции против пропагандистов и тех, кто дестабилизирует Молдову
В Кировоградской области мужчина стрелял в полицейских: двое раненых
На фронте погиб бывший сотрудник фонда "Вернись живым" Тарас Шпук
Зеленский встретится с Трампом на Генассамблее ООН
Зеленский анонсировал создание штурмовых войск
Все новости...
Зеленский
Зеленский об инциденте в Эстонии: Не случайность, а системная российская кампания
Зеленский заявил, что на Донецком направлении продолжаются контрнаступательные действия
Зеленский: Россия не слышит послание Трампа о прекращении войны
Последние новости
04:08
Трамп хочет вернуть авиабазу Bagram и пригрозил Афганистану
03:22
Россия не может влиять на формат гарантий безопасности для Украины – президент Финляндии
02:28
В Сумах раздались взрывы – СМИ
02:16
видеоВ Черниговской области медики и патрульные попали под повторный обстрел
01:32
В воскресенье премьер Британии объявит о признании Палестины – Sky News
00:48
Президент Чехии: НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России
23:47
"Голая пустыня": в Румынии почти полностью высохло большое озеро
23:40
Что посмотреть на выставке фотографа Александра Гляделова в Украинском доме: обзор
23:05
На фронте произошло 125 боев, больше всего на Покровском и Торецком направлениях – Генштаб
22:48
"Дайте ему тело, что не подведет – остальное он сделает сам": как 8-летний Ваня борется с тяжелой болезнью
Все новости...
Реклама:
Реклама: