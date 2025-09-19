Президент назначит Решетилову военным омбудсменом
Президент Владимир Зеленский подписал 19 сентября указ о создании Офиса военного омбудсмена, он назначит на эту должность Ольгу Решетилову.
Источник: обращение Зеленского 19 сентября, текст указа на сайте Офиса президента
Прямая речь: "Спасибо парламентариям за принятие моего законопроекта о военном омбудсмене. Это о реальной защите прав наших воинов. Закон уже подписан и опубликован, и сегодня я подписал указ, чтобы закон заработал, – указ о создании Офиса военного омбудсмена.
Утверждено также положение о работе этой институции, и я назначу Ольгу Решетилову – человека, которого наши воины хорошо знают, – первым украинским военным омбудсменом".
Детали: Зеленский добавил, что впереди запуск институции и системной работы.
Обновлено: В тексте указа говорится, что Зеленский постановил создать Офис военного омбудсмена как постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины.
Установил, что структура и штатное расписание Офиса в пределах его определенной предельной численности утверждаются военным омбудсменом.
Также известно, что финансовое и иное обеспечение деятельности Офиса военного омбудсмена осуществляет Государственное управление делами в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Что предшествовало:
- 17 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о военном омбудсмене. Проект закона поддержали 283 депутата.
- Уполномоченная президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова приветствовала принятие Верховной Радой закона о военном омбудсмене и сообщила, что будет продолжать свою деятельность на должности до момента создания Офиса военного омбудсмена.
- Решетилова в комментарии "Украинской правде" пояснила, что ее должность уполномоченного президента и должность военного омбудсмана, которую своим решением создала ВР, – это две разные должности.