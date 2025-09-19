Під Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні

Автомобіль зі знімальною групою "5 каналу" під Покровськом підірвався на ворожій міні, люди залишилися живі, але отримали контузії.

Джерело: "5 канал"

Дослівно: "Окрема загроза – мінування доріг. Під час одного з виїздів група натрапила на магнітну міну, яка здетонувала під автомобілем – на щастя, люди залишилися живі, але транспорт був понівечений".

Авто з воєнкоркою «5 каналу» Ольгою Калиновською підірвалося на ворожій міні під Покровськом.



Деталі: За словами військового, міна "спрацьовує, коли машинка під'їжджає до неї – вона піднімається, ударяється об "днище" і детонує".

Повідомляється, що після підриву машини росіяни почали шукати екіпаж.

Тому група мала завдання знайти найближчий бліндаж і заховатися в ньому. Для цього люди пересувалися пішки (200-400 метрів йшли більше години) невеликими відрізками, рятуючись від ворожих дронів.

"Слава Богу, всі живі, здорові. Всі четверо мають тільки контузії… Найбільше постраждав водій", – повідомила воєнкорка Ольга Каліновська.