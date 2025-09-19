Усі розділи
Під Покровськом авто зі знімальною групою "5 каналу" підірвалося на магнітній міні

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 вересня 2025, 21:16
Під Покровськом авто зі знімальною групою 5 каналу підірвалося на магнітній міні
авто знімальної групи "5 каналу" після вибуху, фото: Ольга Калиновська у Facebook

Автомобіль зі знімальною групою "5 каналу" під Покровськом підірвався на ворожій міні, люди залишилися живі, але отримали контузії.

Джерело: "5 канал"

Дослівно: "Окрема загроза – мінування доріг. Під час одного з виїздів група натрапила на магнітну міну, яка здетонувала під автомобілем – на щастя, люди залишилися живі, але транспорт був понівечений".

Деталі: За словами військового, міна "спрацьовує, коли машинка під'їжджає до неї – вона піднімається, ударяється об "днище" і детонує".

Повідомляється, що після підриву машини росіяни почали шукати екіпаж.

Тому група мала завдання знайти найближчий бліндаж і заховатися в ньому. Для цього люди пересувалися пішки (200-400 метрів йшли більше години) невеликими відрізками, рятуючись від ворожих дронів.

"Слава Богу, всі живі, здорові. Всі четверо мають тільки контузії… Найбільше постраждав водій", – повідомила воєнкорка Ольга Каліновська.

Донецька областьмедіаросійсько-українська війна
