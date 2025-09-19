Под Покровском автомобиль со съемочной группой «5 канала» подорвался на магнитной мине
Автомобиль со съемочной группой "5 канала" под Покровском подорвался на вражеской мине, люди остались живы, но получили контузии.
Источник: "5 канал"
Дословно: "Отдельная угроза – минирование дорог. Во время одного из выездов группа наткнулась на магнитную мину, которая взорвалась под автомобилем – к счастью, люди остались живы, но транспорт был поврежден".
Авто з воєнкоркою «5 каналу» Ольгою Калиновською підірвалося на ворожій міні під Покровськом.— 5 канал 🇺🇦 (@5channel) September 19, 2025
Детали: По словам военного, мина "срабатывает, когда машина подъезжает к ней – она поднимается, ударяется о "днище" и взрывается".
Сообщается, что после подрыва машины россияне начали искать экипаж.
Поэтому группа должна была найти ближайший блиндаж и спрятаться в нем. Для этого люди передвигались пешком (200-400 метров шли больше часа) небольшими отрезками, спасаясь от вражеских дронов.
"Слава Богу, все живы, здоровы. Все четверо имеют только контузии... Больше всего пострадал водитель", – сообщила военкор Ольга Калиновская.