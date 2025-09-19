Все разделы
Под Покровском автомобиль со съемочной группой «5 канала» подорвался на магнитной мине

Станислав ПогориловПятница, 19 сентября 2025, 21:16
Под Покровском автомобиль со съемочной группой «5 канала» подорвался на магнитной мине
авто съемочной группы "5 канала" после взрыва, фото: Ольга калиновская в Facebook

Автомобиль со съемочной группой "5 канала" под Покровском подорвался на вражеской мине, люди остались живы, но получили контузии.

Источник: "5 канал"

Дословно: "Отдельная угроза – минирование дорог. Во время одного из выездов группа наткнулась на магнитную мину, которая взорвалась под автомобилем – к счастью, люди остались живы, но транспорт был поврежден".

Детали: По словам военного, мина "срабатывает, когда машина подъезжает к ней – она поднимается, ударяется о "днище" и взрывается".

Сообщается, что после подрыва машины россияне начали искать экипаж.

Поэтому группа должна была найти ближайший блиндаж и спрятаться в нем. Для этого люди передвигались пешком (200-400 метров шли больше часа) небольшими отрезками, спасаясь от вражеских дронов.

"Слава Богу, все живы, здоровы. Все четверо имеют только контузии... Больше всего пострадал водитель", – сообщила военкор Ольга Калиновская.

Донецкая областьмедиароссийско-украинская война
