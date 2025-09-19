Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 вересня 2025, 22:05
Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах
Сирський. Фото з його Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Донеччині Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах, він не уточнив про який період йдеться.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів.

Реклама:

Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника – девять.

Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² – зачищено від ДРГ".

Деталі: Він також повідомив, що  втрати РФ у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні – 1322. Крім того, каже про суттєве поповнення "обмінного фонду".

614РЕКЛАМА:

Ще окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки.

З них: 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артсистем, 5 РСЗВ, 382 автотехніки, 58 мотоциклів, 1 спецтехніка та 160 БпЛА.

Що передувало: 

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 вересня повідомив, що на Донецькому напрямку фронту українські воїни продовжують контрнаступальні дії.

СирськийДонецька областьбойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ВідеоЗСУ знищили російського "термінатора на гусеницях", захищеного від радіації
Мінцифри заспокоїло українців щодо інформації про витік з "Дії"
Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них
Трамп хоче повернути авіабазу Bagram і пригрозив Афганістану
Гарантії безпеки для України вимагають готовності протистояти Росії – президент Фінляндії
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
Усі новини...
Трамп розповів про розмову з Сі: є прогрес щодо завершення війни в Україні
Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку тривають контрнаступальні дії
"Дайте йому дюйм – він відхопить милю": Келлог пояснив, чому не можна "прогинатися" під Путіна
Останні новини
14:02
На Київщині невідомі стріляли в собаку з пневматичної зброї: поліція шукає свідків
13:54
фото, відеоСуми: російська атака спричинила масштабну пожежу
13:19
Погачар і Евенепул у погоні за історією. В Руанді стартує чемпіонат світу з велоспорту
13:17
Теорія відносності для широких мас: у США на аукціон виставили рукописну статтю Ейнштейна
13:08
На Кіровоградщині відновили курсування приміських поїздів після ворожої атаки
12:56
Росіяни вдарили дроном по авто на Сумщині, водій у лікарні
12:42
Естонія скликала Радбез ООН через порушення повітряного простору літаками РФ
12:25
ВідеоЗСУ знищили російського "термінатора на гусеницях", захищеного від радіації
12:15
відеоЗеленський: Україну за тиждень атакували понад 1500 ударних БПЛА
12:03
У Федерації легкої атлетики відреагували на можливість виступу Мудрика на Олімпіаді-2028
Усі новини...
Реклама:
Реклама: