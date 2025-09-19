Сирський повідомив, що на Донеччині відновлено контроль у семи населених пунктах

Сирський. Фото з його Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Донеччині Сили оборони відновили контроль у семи населених пунктах, він не уточнив про який період йдеться.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Триває операція Сил оборони України на Донеччині, на Добропільському напрямку. Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 кілометрів.

Відновлено контроль у семи населених пунктах, зачищено від ДРГ противника – девять.

Загалом за час операції звільнено 160 км² та ще 171 км² – зачищено від ДРГ".

Деталі: Він також повідомив, що втрати РФ у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні – 1322. Крім того, каже про суттєве поповнення "обмінного фонду".

Ще окупанти втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки.

З них: 12 танків, 37 бойових броньованих машин, 162 артсистем, 5 РСЗВ, 382 автотехніки, 58 мотоциклів, 1 спецтехніка та 160 БпЛА.

Що передувало:

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 вересня повідомив, що на Донецькому напрямку фронту українські воїни продовжують контрнаступальні дії.