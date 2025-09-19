Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку тривають контрнаступальні дії
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 вересня повідомив, що на Донецькому напрямку фронту українські воїни продовжують контрнаступальні дії.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Були доповіді військових, Головкома. Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути.
Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених".
Деталі: Президент подякував підрозділам, які задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, – 14-та бригада Національної гвардії України.
Він також додав, що навколо Куп’янська на Харківщині Сили оборони захищають позиції. Також глава держави анонсував нові дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія.
Що передувало:
- 10-й армійський корпус СВ ЗСУ 19 вересня повідомив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, окупанти мають на меті захопити Купʼянськ, для цього накопичили сили біля сіл Радьківка та Голубівка, діють малими штурмовими групами.
- 17 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська мають просування у Куп'янському районі Харківської області та біля Новоіванівки в Запоріжжі.
- У Генеральному штабі 13 вересня заявили, що ситуація у місті Куп’янськ Харківської області та його околицях, а також трубопровід, через який могли би проникнули російські окупанти, знаходяться під контролем Збройних сил України.