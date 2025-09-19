Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку тривають контрнаступальні дії

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 вересня повідомив, що на Донецькому напрямку фронту українські воїни продовжують контрнаступальні дії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Були доповіді військових, Головкома. Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути.

Реклама:

Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених".

Деталі: Президент подякував підрозділам, які задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, – 14-та бригада Національної гвардії України.

614РЕКЛАМА:

Він також додав, що навколо Куп’янська на Харківщині Сили оборони захищають позиції. Також глава держави анонсував нові дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія.

Що передувало: