Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку тривають контрнаступальні дії

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 вересня 2025, 19:38
Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку тривають контрнаступальні дії
Володимир Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 19 вересня повідомив, що на Донецькому напрямку фронту українські воїни продовжують контрнаступальні дії.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Були доповіді військових, Головкома. Продовжуємо контрнаступальні дії на Донецькому напрямку. Район Покровська, район Добропілля – саме там був один із найбільш важливих для росіян напрямків їхнього наступу, і повноцінний наступ вони не змогли там розгорнути.

Реклама:

Наші військові знищують їхні сили. Суттєві в росіян втрати. Суттєво поповнено і обмінний фонд для нашої держави. Кожен день додає російських полонених". 

Деталі: Президент подякував підрозділам, які задіяні: 79-та, 82-га десантно-штурмові бригади, наші штурмові підрозділи – 1-й, 33-й, 225-й, 425-й штурмові полки, – 14-та бригада Національної гвардії України.

614РЕКЛАМА:

Він також додав, що навколо Куп’янська на Харківщині Сили оборони захищають позиції. Також глава держави анонсував нові дипстрайки у відповідь на те, що робить Росія.

Що передувало: 

  • 10-й армійський корпус СВ ЗСУ 19 вересня повідомив, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається напруженою, окупанти мають на меті захопити Купʼянськ, для цього накопичили сили біля сіл Радьківка та Голубівка, діють малими штурмовими групами.
  • 17 вересня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російські війська мають просування у Куп'янському районі Харківської області та біля Новоіванівки в Запоріжжі.
  • У Генеральному штабі 13 вересня заявили, що ситуація у місті Куп’янськ Харківської області та його околицях, а також трубопровід, через який могли би проникнули російські окупанти, знаходяться під контролем Збройних сил України.

Зеленськийбойові діїросійсько-українська війнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ВідеоЗСУ знищили російського "термінатора на гусеницях", захищеного від радіації
Мінцифри заспокоїло українців щодо інформації про витік з "Дії"
Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них
Трамп хоче повернути авіабазу Bagram і пригрозив Афганістану
Гарантії безпеки для України вимагають готовності протистояти Росії – президент Фінляндії
Bloomberg: Путін після зустрічі з Трампом вирішив сильніше бити по Україні
Усі новини...
Зеленський
Президент призначить Решетилову військовим омбудсманом
Зеленський: Росія не чує меседж Трампа про припинення війни
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Останні новини
14:02
На Київщині невідомі стріляли в собаку з пневматичної зброї: поліція шукає свідків
13:54
фото, відеоСуми: російська атака спричинила масштабну пожежу
13:19
Погачар і Евенепул у погоні за історією. В Руанді стартує чемпіонат світу з велоспорту
13:17
Теорія відносності для широких мас: у США на аукціон виставили рукописну статтю Ейнштейна
13:08
На Кіровоградщині відновили курсування приміських поїздів після ворожої атаки
12:56
Росіяни вдарили дроном по авто на Сумщині, водій у лікарні
12:42
Естонія скликала Радбез ООН через порушення повітряного простору літаками РФ
12:25
ВідеоЗСУ знищили російського "термінатора на гусеницях", захищеного від радіації
12:15
відеоЗеленський: Україну за тиждень атакували понад 1500 ударних БПЛА
12:03
У Федерації легкої атлетики відреагували на можливість виступу Мудрика на Олімпіаді-2028
Усі новини...
Реклама:
Реклама: