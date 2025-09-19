Сырский сообщил, что в Донецкой области восстановлен контроль в семи населенных пунктах

Сырский. Фото из его Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Донецкой области Силы обороны восстановили контроль в семи населенных пунктах, он не уточнил, о каком периоде идет речь.

Источник: Сырский в соцсетях

Прямая речь: "Продолжается операция Сил обороны Украины в Донецкой области, на Добропольском направлении. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров.

Восстановлен контроль в семи населенных пунктах, зачищено от ДРГ противника – девять.

Всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² – зачищено от ДРГ".

Детали: Он также сообщил, что потери РФ в личном составе за это время составили 2456 человек, из них безвозвратные – 1322. Кроме того, говорит о существенном пополнении "обменного фонда".

Еще оккупанты потеряли 817 единиц вооружения и военной техники.

Из них: 12 танков, 37 боевых бронированных машин, 162 артсистемы, 5 РСЗО, 382 автотехники, 58 мотоциклов, 1 спецтехника и 160 БПЛА.

Что предшествовало:

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 19 сентября сообщил, что на Донецком направлении фронта украинские воины продолжают контрнаступательные действия.