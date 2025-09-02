Усі розділи
Генералу СБУ оголосили підозру в незаконному збагаченні

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 18:10
Ілля Вітюк. фото СБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляють, що викрили посадовця Служби безпеки України з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: САП, НАБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про ексначальника Департаменту кібербезпеки бригадного генерала СБУ Іллю Вітюка.

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на дружину. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн.

Щоб обґрунтувати походження коштів, дружина вказала, що заробила їх як ФОП – від лютого 2022 року надаючи юридичні та консалтингові послуги.

Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.

Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності, наголошують антикорупційники.

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

 
Оновлено: Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі  Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Передісторія:

  • На початку квітня 2024 року журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.
  • Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.
  • Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя "з метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам".
  • 1 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

