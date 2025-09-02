Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ назвала підозру своєму генералу "помстою за затримання співробітників НАБУ"

Валентина РоманенкоВівторок, 2 вересня 2025, 18:48
СБУ назвала підозру своєму генералу помстою за затримання співробітників НАБУ
Ілля Вітюк. фото СБУ

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі  Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Джерело: заява СБУ

Дослівно: "Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ).

Реклама:

На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів".

Деталі: У спецслужбі зазначають, що підозру Вітюку було оголошено після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора роки тому.

В спецслужбі стверджують, що слідство проігнорувало:

РЕКЛАМА:
  • висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ;
  • висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини Вітюка;
  • ведення підприємницької діяльності дружини Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз);
  • покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

В СБУ також заявили, що Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення РФ "робить важливий внесок у захист країни".

Що передувало: НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Передісторія:

  • На початку квітня 2024 року журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.
  • Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.
  • Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя "з метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам".
  • 1 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

Читайте також: Антиантикорупційна спецоперація. Що стоїть за обшуками в НАБУ

"Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?

СБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У прифронтовій Костянтинівці припинила роботу остання лікарня
Вбивство Парубія: колишня дружина підозрюваного каже, що він був посварений з загиблим сином
Паліса: Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться
На Одещині при спробі втекти за кордон загинув українець: отримав кульове поранення
Зеленський про атаки БпЛА: Наглість росіян стає все більшою
Фіцо заявив, що хоче передати Зеленському "кілька послань" після зустрічі з Путіним
Усі новини...
СБУ
Генералу СБУ оголосили підозру в незаконному збагаченні
Працівники НАБУ закликали суд розглядати справу Магамедрасулова у відкритому режимі
Як фальсифікують справу проти керівника детективів НАБУ, який документував друга Зеленського – Міндіча
Останні новини
05:01
У Пекіні проходить масштабний військовий парад за участю Путіна і Кім Чен Ина
04:55
У США опублікували понад 30 тисяч документів у справі Епштейна
04:24
оновленоВ Україні оголошено масштабну тривогу: Росія атакує ракетами і дронами
03:59
доповненоРосійський обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині: понад 20 рейсів затримається
03:00
оновленоНа Кіровоградщині внаслідок російської атаки постраждали 5 людей, пошкоджено житлові будинки
02:32
Росія атакувала Київщину дронами: у Вишгороді уламки збитого БпЛА впали між багатоповерхівками
01:58
У прифронтовій Костянтинівці припинила роботу остання лікарня
01:30
спортТачдаун, філд-гол, корнербек і квотербек. Правила американського футболу і не тільки
01:01
доповнено, відеоСША атакували корабель з Венесуели: вбито 11 терористів наркокартелю – Трамп
00:45
На Венеційському фестивалі показали фільм "Чарівник Кремля" із Джудом Лоу у ролі Путіна
Усі новини...
Реклама:
Реклама: