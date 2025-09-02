СБУ назвала підозру своєму генералу "помстою за затримання співробітників НАБУ"

Служба безпеки України заявила, що сприймає підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку як помсту з боку антикорупційних органів у відповідь на затримання спецслужбою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року.

Джерело: заява СБУ

Дослівно: "Нагадаємо, що нещодавно СБУ викрила на торгівлі з РФ (ст. 111-2 ККУ) одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримала за державну зраду та передачу інформації до РФ (ст. 111 ККУ).

На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів".

Деталі: У спецслужбі зазначають, що підозру Вітюку було оголошено після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора роки тому.

В спецслужбі стверджують, що слідство проігнорувало:

висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ;

висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини Вітюка;

ведення підприємницької діяльності дружини Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз);

покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

В СБУ також заявили, що Вітюк з перших днів повномасштабного вторгнення РФ "робить важливий внесок у захист країни".

Що передувало: НАБУ і САП оголосили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

Передісторія:

На початку квітня 2024 року журналісти-розслідувачі "Слідства.Інфо" знайшли у дружини Вітюка придбану у грудні 2023 року квартиру преміумкласу на майже 200 квадратів. Ринкова вартість такого житла - понад 20 мільйонів гривень.

Після розслідування журналістів голова СБУ Василь Малюк відсторонив Вітюка на час перевірки обставин і послав на передову.

Нацагентство із запобігання корупції розпочало перевірку способу життя "з метою встановлення відповідності рівня життя Вітюка І.А. з наявним у нього та членів його сім’ї майном та одержаними ними доходам".

1 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

