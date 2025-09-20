Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"

Президент США Дональд Трампу заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі, цитує "Суспільне"

Пряма мова Трампа у відповідь на запитання про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся".

