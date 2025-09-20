Трамп про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається"
Субота, 20 вересня 2025, 00:42
Президент США Дональд Трампу заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі, цитує "Суспільне"
Пряма мова Трампа у відповідь на запитання про вторгнення російських МіГ-31 у повітряний простір Естонії: "Мені це не подобається. Це може бути великою проблемою. Я повинен це перевірити. Скоро я коротко з цим ознайомлюся".
Що було раніше:
- У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.
- Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.
- Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".
- Речниця Північноатлантичного Альянсу Елісон Гарт підтвердила, що вранці у пʼятницю "російські літаки порушили повітряний простір Естонії" та заявила, що НАТО відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у пʼятницю.