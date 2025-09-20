Трамп о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии: "Мне это не нравится"

Президент США Дональд Трампа заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.

Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, цитирует "Суспільне"

Прямая речь Трампа в ответ на вопрос о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии: "Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко ознакомлюсь с этим".

Что предшествовало: