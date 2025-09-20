Трамп о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии: "Мне это не нравится"
Суббота, 20 сентября 2025, 00:42
Президент США Дональд Трампа заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.
Источник: Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, цитирует "Суспільне"
Прямая речь Трампа в ответ на вопрос о вторжении российских МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии: "Мне это не нравится. Это может быть большой проблемой. Я должен это проверить. Скоро я кратко ознакомлюсь с этим".
Что предшествовало:
- В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
- После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
- Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".
- Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Гарт подтвердила, что утром в пятницу "российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии" и заявила, что НАТО отреагировало на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.