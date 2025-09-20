Дрони атакували НПЗ у російському Саратові – соцмережі
За даними російських Telegram-каналів, у ніч проти 20 вересня в Саратові пролунали вибухи та, ймовірно, сталася пожежа на НПЗ.
Джерело: Astra, інші Telegram-канали
Деталі: У російському Саратові вночі в суботу пролунали вибухи.
Підписники російських пабліків повідомили про численні вибухи в Саратові.
Також у соцмережах припустили, що дрони атакували НПЗ у російському місті.
Разом з тим пабліки опублікували фото і відео пожежі в Саратові після атаки БпЛА.
У Росавіації повідомляли про обмеження на прийом і випуск повітряних суден у саратовському аеропорту "Гагарін". Також губернатор Саратовської області РФ повідомляв про загрозу БпЛА.
Примітка: На відео присутня ненормативна лексика.
Оновлено: Також пабліки повідомили про вибухи в Новокуйбишевську Самарської області.
Нагадаємо: В ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.