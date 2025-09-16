ССО уразили нафтопереробний завод у Саратові

В ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Джерело: Генштаб, ССО

Деталі: Зазначається, що в районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

Результати ураження уточнюються.

Довідково: Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ і неодноразово ставало ціллю заходів Сил оборони України, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога.