Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО уразили нафтопереробний завод у Саратові

Валентина РоманенкоВівторок, 16 вересня 2025, 10:52
ССО уразили нафтопереробний завод у Саратові
ілюстрація ССО

В ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.

Джерело: ГенштабССО

Деталі: Зазначається, що в районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.

Реклама:

Результати ураження уточнюються.

Довідково: Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

614РЕКЛАМА:

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ і неодноразово ставало ціллю заходів Сил оборони України, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога.

ССОбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
Шмигаль: Україна скоро збільшить запуск дронів-перехоплювачів до 1000 на добу
ЄС під тиском Трампа поспішає відмовитись від російського скрапленого газу – ЗМІ
фотоУ Латвії знайшли уламок російського дрона
фотоПосадовця Міноборони затримали за підозрою в організації виїзду військовозобов’язаного за кордон
Посольство України назвало неприйнятними заяви польського експрем’єра про Зеленського
Усі новини...
ССО
ССО України: На Ільському НПЗ знищено головну установку первинної переробки нафти
ССО знищили радіолокаційну станцію ворога на військовому аеродромі в Криму
ССО і Сили безпілотних систем уразили Куйбишевський НПЗ, там вирує пожежа
Останні новини
05:40
В РФ за 35 км від кордону з Україною збудували майданчик для запуску дронів – OSINT
04:51
Україну запросили на переговори щодо "стіни дронів" в Європі для захисту від Росії
03:42
фотоКім Чен Ин подивився на випробування дронів в КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
03:22
Трамп: США допоможуть забезпечити мир після війни Росії в Україні
01:56
Після атаки дронів у Києві в кількох районах впали уламки: пошкоджено тролейбусну мережу
01:25
У Києві повітряна тривога: сили ППО збивають російські дрони
01:01
відеоЯкщо Європа "зробить щось" Китаю, то він змусить Росію припинити війну – Трамп
00:26
Путін офіційно звільнив Козака
23:54
Е-бали тепер даватимуть за операції на наземних роботах
23:50
тенісДе Світоліна – там історія: статистичні підсумки знакової перемоги збірної України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: