ССО уразили нафтопереробний завод у Саратові
Вівторок, 16 вересня 2025, 10:52
В ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії.
Деталі: Зазначається, що в районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу.
Результати ураження уточнюються.
Довідково: Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом — понад 20 видів нафтопродуктів.
Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.
Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил РФ і неодноразово ставало ціллю заходів Сил оборони України, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога.