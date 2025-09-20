Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове – соцсети

По данным российских Telegram-каналов, в ночь на 20 сентября в Саратове прогремели взрывы и, вероятно, произошел пожар на НПЗ.

Источник: Astra, другие Telegram-каналы

Детали: В российском Саратове ночью в субботу раздались взрывы.

Подписчики российских пабликов сообщили о многочисленных взрывах в Саратове.

Также в соцсетях предположили, что дроны атаковали НПЗ в российском городе.

Вместе с тем, паблики опубликовали фото и видео пожара в Саратове после атаки БпЛА.

В Росавиации сообщали об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту "Гагарин". Также губернатор Саратовской области РФ сообщал об угрозе БпЛА.

Примечание: На видео присутствует ненормативная лексика.

Обновлено: Также паблики сообщили о взрывах в Новокуйбышевске Самарской области.

Напомним: В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.