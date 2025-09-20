Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове – соцсети

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 03:08
Дроны атаковали НПЗ в российском Саратове – соцсети
фото: Astra

По данным российских Telegram-каналов, в ночь на 20 сентября в Саратове прогремели взрывы и, вероятно, произошел пожар на НПЗ.

Источник: Astra, другие Telegram-каналы

Детали: В российском Саратове ночью в субботу раздались взрывы.

Реклама:

Подписчики российских пабликов сообщили о многочисленных взрывах в Саратове.

Также в соцсетях предположили, что дроны атаковали НПЗ в российском городе.

Вместе с тем, паблики опубликовали фото и видео пожара в Саратове после атаки БпЛА.

РЕКЛАМА:

В Росавиации сообщали об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в саратовском аэропорту "Гагарин". Также губернатор Саратовской области РФ сообщал об угрозе БпЛА.

Примечание: На видео присутствует ненормативная лексика.

Обновлено: Также паблики сообщили о взрывах в Новокуйбышевске Самарской области.

Напомним: В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Росcия
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях
Силы обороны отминусовали еще 1070 российских оккупантов
Когда все пошло не так
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: