На Херсонщині та Донеччині ще двоє загиблих та до 10 поранених

Російські окупанти 19 вересня вбили в Донецькій та Херсонській областях по одній людині.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, на Донеччині 19 вересня росіяни вбили жителя Костянтинівки.

Ще 5 людей в області за добу дістали поранення – три у Костянтинівці, ще по одній у Покровську та Ямполі.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Нагадаємо: Уночі на 20 вересня ворог атакував Хмельниччину, загинув чоловік 1979 року народження.