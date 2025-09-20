Усі розділи
На Херсонщині та Донеччині ще двоє загиблих та до 10 поранених

Роман ПетренкоСубота, 20 вересня 2025, 09:02

Російські окупанти 19 вересня вбили в Донецькій та Херсонській областях по одній людині.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: Зокрема, на Донеччині 19 вересня росіяни вбили жителя Костянтинівки.

Ще 5 людей в області за добу дістали поранення – три у Костянтинівці, ще по одній у Покровську та Ямполі.

Тим часом на Херсонщині через російську агресію 1 людина загинула, ще 4 - дістали поранення.

За даними влади, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Нагадаємо: Уночі на 20 вересня ворог атакував Хмельниччину, загинув чоловік 1979 року народження.

Херсонська областьДонецька область
Окупанти вдарили КАБом по Інгульцю: 4 поранених, серед них дитина
Тут кожен дрон полює на тебе. Як живе Херсон в умовах постійних російських атак
Армія РФ обстріляла чотири області: 3 загиблих, 20 поранених
