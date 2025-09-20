All Sections
Russians kill 2 and injure 10 in Kherson and Donetsk oblasts in one dayc

Roman PetrenkoSaturday, 20 September 2025, 09:02

Russian forces killed two people in Donetsk and Kherson oblasts on 19 September.

Source: Donetsk Oblast Military Administration; Kherson Oblast Military Administration

Details: The Russians killed a resident of Kostiantynivka in Donetsk Oblast.

Five people in Donetsk Oblast were injured: three in Kostiantynivka, one in Pokrovsk and one in Yampil.

Meanwhile, one person was killed and four injured due to Russian aggression in Kherson Oblast.

Local authorities reported that Russian forces had targeted critical and social infrastructure.

Background: On the night of 19-20 September, Russian forces attacked Khmelnytskyi Oblast, killing a 46-year-old man.

Kherson OblastDonetsk Oblast
