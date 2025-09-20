В Херсонской и Донецкой областях еще двое погибших и до 10 раненых
Суббота, 20 сентября 2025, 09:02
Российские оккупанты 19 сентября убили в Донецкой и Херсонской областях по одному человеку.
Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА
Детали: В частности, в Донецкой области 19 сентября россияне убили жителя Константиновки.
Еще 5 человек в области за сутки получили ранения – три в Константиновке, по одному в Покровске и Ямполе.
Между тем в Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.
По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре.
Напомним: Ночью 20 сентября враг атаковал Хмельницкую область, погиб мужчина 1979 года рождения.