Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Херсонской и Донецкой областях еще двое погибших и до 10 раненых

Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 09:02

Российские оккупанты 19 сентября убили в Донецкой и Херсонской областях по одному человеку.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В частности, в Донецкой области 19 сентября россияне убили жителя Константиновки.

Реклама:

Еще 5 человек в области за сутки получили ранения – три в Константиновке, по одному в Покровске и Ямполе.

Между тем в Херсонской области из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре.

РЕКЛАМА:

Напомним: Ночью 20 сентября враг атаковал Хмельницкую область, погиб мужчина 1979 года рождения.

Херсонская областьДонецкая область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Херсонская область
Оккупанты нанесли удар УАБом по Ингульцу: 4 раненых, среди них ребенок
Здесь каждый дрон охотится на тебя. Как живет Херсон в условиях постоянных российских атак
Армия РФ обстреляла четыре области: 3 погибших, 20 раненых
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: