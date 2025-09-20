Українці вразили НПЗ у Саратовській та Самарській областях

Українські війська у ніч на 20 вересня уразили стратегічні об’єкти агресора у російських Саратовській та Самарській областях.

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними військових, підрозділи Збройних сил завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу у Саратові. Він забезпечує 2,54% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Там підтверджено вибухи та масштабну пожежу.

Також підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області – до 3% загального обсягу на країну, там також зафіксовано вибухи та займання.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій влучили по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара". Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту РФ).

Результати влучання невідомі.

Генштаб наголошує, що усі ці об'єкти задіяні у забезпеченні збройних сил Росії.

