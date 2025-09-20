Все разделы
Украинцы нанесли удар по НПЗ в Саратовской и Самарской областях

Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 10:17
саратовский нпз, скриншот: astra

Украинские войска в ночь на 20 сентября нанесли удар по стратегическим объектам агрессора в российских Саратовской и Самарской областях.

Источник: Генштаб

Детали: По данным военных, подразделения Вооруженных сил нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. Он обеспечивает 2,54% от общего объема нефтепереработки в России.

Там подтверждены взрывы и масштабный пожар.

Также подразделения Сил беспилотных систем поразили Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области – до 3% общего объема по стране, там также зафиксированы взрывы и возгорания.

Кроме того, подразделения Сил специальных операций поразили объект магистральной транспортной инфраструктуры – линейно-производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Самара". Это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта РФ).

Результаты попадания неизвестны.

Генштаб отмечает, что все эти объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил России.

Напомним: ранее было известно, что в Саратове прогремели взрывы и, вероятно, произошел пожар на НПЗ.

