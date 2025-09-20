Зеленський переконаний: коли Україна матиме стільки ж дронів, скільки РФ, там буде паливний дефіцит

Президент Володимир Зеленський переконаний, що як тільки кількість дронів буде співставною з росіянами, вони це відчують за паливним дефіцитом.

Джерело: Зеленський під час спілкування з журналістами у п’ятницю, куди не запросили "Українську правду", цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Зеленського: "Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів.

Але ще недостатньо для тих показників, які я ставив нашим виробникам і Міністерству оборони. Як тільки кількість дронів буде співставною з "руськими" – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю черг на заправках".

Деталі: Він наголосив, що на сьогодні виробництво далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від фінансування цієї зброї.

Президент також наголосив, що влада дає додаткові гроші на дрони на кожен батальйон.

Нагадаємо: Українські війська у ніч на 20 вересня уразили стратегічні об’єкти агресора у російських Саратовській та Самарській областях.