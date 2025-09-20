Все разделы
Зеленский убежден: когда Украина будет иметь столько дронов, сколько РФ, там будет топливный дефицит

Роман ПетренкоСуббота, 20 сентября 2025, 13:06
Зеленский убежден: когда Украина будет иметь столько дронов, сколько РФ, там будет топливный дефицит
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту.

Источник: Зеленский во время общения с журналистами в пятницу, куда не пригласили "Украинскую правду", цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Зеленского: "Что касается НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем в сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов.

Но еще недостаточно для тех показателей, которые я ставил нашим производителям и Министерству обороны. Как только количество дронов будет сопоставимо с "русскими" – они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству очередей на заправках".

Детали: Он подчеркнул, что на сегодняшний день производство дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от финансирования этого оружия.

Президент также подчеркнул, что власть выделяет дополнительные деньги на дроны для каждого батальона.

Напомним: Украинские войска в ночь на 20 сентября нанесли удар по стратегическим объектам агрессора в российских Саратовской и Самарской областях.

Зеленскийбеспилотникинефть
