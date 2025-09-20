Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Захоплені мапи свідчать, що росіяни обманюють своє командування

Ольга КацімонСубота, 20 вересня 2025, 13:17
Зеленський: Захоплені мапи свідчать, що росіяни обманюють своє командування
Фото: ОП

Під час контрнаступу на Донеччині українські військові захопили ворожі карти, які демонструють, що російські війська подають своєму командуванню спотворену інформацію про ситуацію на фронті.

Джерело: заява президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами, куди не запросили УП, передає Укрінформ

Пряма мова Зеленського: "Під час доповіді про нашу операцію (йдеться про контрнаступ на Добропіллі – Ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські карти. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, це свідчить про те, що доповіді середньої ланки в російській армії значно відрізняються від реальної ситуації на полі бою.

Він також нагадав, що в інформаційному просторі російська сторона постійно поширює заяви про нібито швидке захоплення Донбасу.

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності".

614РЕКЛАМА:

Деталі: Зеленський повідомив, в районах Добропілля та Покровська близько 330 км – під контролем Збройних сил, звільнено 160 км. Понад 170 км – зачищено від російських окупантів. Ймовірно, росіяни будуть перекидати туди особовий склад, щоб зберегти позиції.

Що цьому передувало:

  • Зеленський також заявив 20 вересня, що як тільки кількість українських дронів зрівняється з російськими, у ворога виникне паливний дефіцит. 

Зеленськийросійсько-українська війнаРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
"Талібан" відповів Трампу щодо авіабази: Угода навіть щодо сантиметра землі неможлива
Усі новини...
Зеленський
Зеленський запровадив санкції проти пропагандистів і тих, хто дестабілізує Молдову
Зеленський визначив законом гарантії кавалерам "Хреста бойових заслуг"
Сибіга відвідає Нью-Йорк із Зеленським
Останні новини
03:30
На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки – ОВА
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
23:50
У нього велике майбутнє: Усик назвав перспективного українського боксера
23:47
Макрон не хвилюється через неучасть США в операції на східному флангу НАТО
23:28
У Криму заявили про атаку на санаторій "Форос", там могли бути "важливі гості"
23:04
Головна опозиційна партія Туреччини переобрала лідера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: