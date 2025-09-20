Зеленський: Захоплені мапи свідчать, що росіяни обманюють своє командування
Під час контрнаступу на Донеччині українські військові захопили ворожі карти, які демонструють, що російські війська подають своєму командуванню спотворену інформацію про ситуацію на фронті.
Джерело: заява президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами, куди не запросили УП, передає Укрінформ
Пряма мова Зеленського: "Під час доповіді про нашу операцію (йдеться про контрнаступ на Добропіллі – Ред.), я бачив в електронному вигляді розташування наших сил та засобів і бачив російські карти. Так от їхні доповіді відрізняються дуже сильно від реальності. Там, де ми відновили положення, у росіян на картах усе навпаки".
Деталі: За словами Зеленського, це свідчить про те, що доповіді середньої ланки в російській армії значно відрізняються від реальної ситуації на полі бою.
Він також нагадав, що в інформаційному просторі російська сторона постійно поширює заяви про нібито швидке захоплення Донбасу.
Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що це непогано. В інформаційному полі постійно тривала ця провокація про те, де вони на Донбасі, що за 30 днів вони начебто захоплять вже остаточно Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Але це відрізняється від реальності".
Деталі: Зеленський повідомив, в районах Добропілля та Покровська близько 330 км – під контролем Збройних сил, звільнено 160 км. Понад 170 км – зачищено від російських окупантів. Ймовірно, росіяни будуть перекидати туди особовий склад, щоб зберегти позиції.
