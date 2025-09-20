Зеленский: Захваченные карты свидетельствуют, что россияне обманывают своё командование

Во время контрнаступления в Донецкой области украинские военные захватили вражеские карты, которые показывают, что российские войска подают своему командованию искажённую информацию о ситуации на фронте.

Источник: заявление президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами, куда не пригласили УП, передаёт Укринформ

Прямая речь Зеленского: "Во время доклада о нашей операции (речь идёт о контрнаступлении под Добропольем – Ред.), я видел в электронном виде расположение наших сил и средств и видел российские карты. Так вот их доклады очень сильно отличаются от реальности. Там, где мы восстановили положение, у россиян на картах всё наоборот".

Детали: По словам Зеленского, это свидетельствует о том, что доклады среднего звена в российской армии значительно отличаются от реальной ситуации на поле боя.

Он также напомнил, что в информационном пространстве российская сторона постоянно распространяет заявления о якобы скором захвате Донбасса.

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что это неплохо. В информационном поле постоянно шла эта провокация о том, где они на Донбассе, что за 30 дней они якобы окончательно возьмут Покровск и точно захватят восток до ноября. Но это отличается от реальности".

Детали: Зеленский сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км находятся под контролем Вооружённых сил, освобождено 160 км. Более 170 км – зачищено от российских оккупантов. Вероятно, россияне будут перебрасывать туда личный состав, чтобы удержать позиции.

