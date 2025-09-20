У Росії знайшли мертвим гендиректора компанії, яка постачала матеріали для "Шахедів"

У Підмосков’ї знайшли мертвим гендиректора підприємства "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Джерела: ТАСС із посиланням на оперативні служби, "Мілітарний"

Деталі: За інформацією російських пропагандистських медіа, тіло Тюніна виявили на дорозі біля автомобіля неподалік від лісу. Поряд знайшли мисливську рушницю та передсмертну записку, у якій він начебто пояснив свій вчинок тривалою боротьбою з депресією.

За даними "Мілітарного", підприємство "Хімпромінжиніринг" (відоме під брендом Umatex Group) є єдиним в Росії виробником вуглеволокна і ключовим постачальником сировини для виробництва ударних дронів Shahed/"Герань".

Зокрема – компанія постачає матеріали, що використовуються при виготовленні фюзеляжів для далекобійних дронів – російських копій Shahed-136. Вуглецеве волокно забезпечує високу міцність при мінімальній вазі – ключовий елемент конструкції таких БПЛА.

У відкритих джерелах зазначається, що підприємства Umatex забезпечують близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії.

Як пише видання, це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній з 2022 року.

Передісторія: