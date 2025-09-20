Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії знайшли мертвим гендиректора компанії, яка постачала матеріали для "Шахедів"

Ольга КацімонСубота, 20 вересня 2025, 14:08
У Росії знайшли мертвим гендиректора компанії, яка постачала матеріали для Шахедів
Фото з відкритих джерел

У Підмосков’ї знайшли мертвим гендиректора підприємства "Хімпромінжиніринг" Олександра Тюніна. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

Джерела: ТАСС із посиланням на оперативні служби, "Мілітарний"

Деталі: За інформацією російських пропагандистських медіа, тіло Тюніна виявили на дорозі біля автомобіля неподалік від лісу. Поряд знайшли мисливську рушницю та передсмертну записку, у якій він начебто пояснив свій вчинок тривалою боротьбою з депресією.

Реклама:
 

За даними "Мілітарного", підприємство "Хімпромінжиніринг" (відоме під брендом Umatex Group) є єдиним в Росії виробником вуглеволокна і ключовим постачальником сировини для виробництва ударних дронів Shahed/"Герань".

Зокрема – компанія постачає матеріали, що використовуються при виготовленні фюзеляжів для далекобійних дронів – російських копій Shahed-136. Вуглецеве волокно забезпечує високу міцність при мінімальній вазі – ключовий елемент конструкції таких БПЛА.

У відкритих джерелах зазначається, що підприємства Umatex забезпечують близько 95% виробництва вуглецевого волокна в Росії.

614РЕКЛАМА:

Як пише видання, це вже 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній з 2022 року.

Передісторія:

  • У липні 2025 року віцепрезидент "Транснєфті" Андрій Бадалов помер, випавши з вікна 17-го поверху будинку на Рубльовському шосе в Москві.

ШахедбезпілотникиРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Зеленський хоче, щоб наступний тиждень "додав світові налаштованості на сильні дії"
фотоПоранення поліцейських на Кіровоградщині: стрільця затримали
Politico: Працівники посольств і Держдепу США скаржаться на атмосферу страху
Канада і Британія визнали Палестинську державу
"Талібан" відповів Трампу щодо авіабази: Угода навіть щодо сантиметра землі неможлива
Усі новини...
Шахед
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі й по будинку
У Польщі знайшли уламки ще одного російського БпЛА
Росія атакувала дронами Чернігів: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Останні новини
03:30
На Київщині внаслідок атаки російських БпЛА горять житлові будинки – ОВА
02:17
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
01:52
Магучіх врятувала від провалу: Україна показала найгірший результат на чемпіонатах світу з 2009 року
01:12
В Києві і низці областей лунала повітряна тривога: сили ППО збивали російські дрони
00:57
Трамп зустрінеться з арабськими лідерами на Генасамблеї ООН для обговорення війни в Газі
00:23
Науковці представили сенсор для повік для точного вимірювання рівня втоми
23:50
У нього велике майбутнє: Усик назвав перспективного українського боксера
23:47
Макрон не хвилюється через неучасть США в операції на східному флангу НАТО
23:28
У Криму заявили про атаку на санаторій "Форос", там могли бути "важливі гості"
23:04
Головна опозиційна партія Туреччини переобрала лідера
Усі новини...
Реклама:
Реклама: