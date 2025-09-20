Все разделы
В России нашли мёртвым гендиректора компании, которая поставляла материалы для "Шахедов"

Ольга КацимонСуббота, 20 сентября 2025, 14:08
В России нашли мёртвым гендиректора компании, которая поставляла материалы для Шахедов
Фото из открытых источников

В Подмосковье нашли мёртвым гендиректора предприятия "Химпроминжиниринг" Александра Тюнина. По предварительным данным, он покончил с собой.

Источники: ТАСС со ссылкой на оперативные службы, "Милитарный"

Детали: По информации российских пропагандистских СМИ, тело Тюнина обнаружили на дороге возле автомобиля недалеко от леса. Рядом нашли охотничье ружьё и предсмертную записку, в которой он якобы объяснил свой поступок многолетней борьбой с депрессией.

По данным "Милитарного", предприятие "Химпроминжиниринг" (известное под брендом Umatex Group) является единственным в России производителем углеволокна и ключевым поставщиком сырья для производства ударных дронов Shahed/"Герань".

В частности, компания поставляет материалы, используемые при изготовлении фюзеляжей для дальнобойных дронов – российских копий Shahed-136. Углеродное волокно обеспечивает высокую прочность при минимальном весе – ключевой элемент конструкции таких БПЛА.

В открытых источниках отмечается, что предприятия Umatex обеспечивают около 95% производства углеволокна в России.

Как пишет издание, это уже 35-я загадочная смерть российских топ-чиновников и руководителей компаний с 2022 года.

Предыстория:

  • В июле 2025 года вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов погиб, выпав из окна 17-го этажа дома на Рублёвском шоссе в Москве.

ШахедбеспилотникиРосcияоружие
