DeepState: армія РФ просунулася у Запорізькій та Дніпропетровській областях
Субота, 20 вересня 2025, 14:55
За даними аналітичного проєкту DeepState, російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках, зокрема – у Запорізькій області, на Дніпропетровщині та Донеччині.
Джерело: DeepState
Деталі: За інформацією, зафіксовано рух ворога поблизу населених пунктів:
- Катеринівка (Краматорський район, Донецька область),
- Новомиколаївка (Синельниківський район, Дніпропетровська область),
- Новоіванівка (Пологівський район, Запорізька область).
Наразі немає інформації про масштаби просування та розмір захопленої території. Тим часом ЗМІ пишуть, що Україна втратила ще 8,4 кв. км.
Що цьому передувало:
- 19 вересня проєкт DeepState опублікував нові мапи, з яких випливає, що російська окупаційна армія має найбільше просування на Лиманському напрямку, в районі Шандриголового та Зеленої Долини Донецької області.