DeepState: армія РФ просунулася у Запорізькій та Дніпропетровській областях

За даними аналітичного проєкту DeepState, російські окупаційні війська просунулися на трьох напрямках, зокрема – у Запорізькій області, на Дніпропетровщині та Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: За інформацією, зафіксовано рух ворога поблизу населених пунктів:

Катеринівка (Краматорський район, Донецька область),

Новомиколаївка (Синельниківський район, Дніпропетровська область),

Новоіванівка (Пологівський район, Запорізька область).

Наразі немає інформації про масштаби просування та розмір захопленої території. Тим часом ЗМІ пишуть, що Україна втратила ще 8,4 кв. км.

Що цьому передувало: