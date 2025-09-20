Все разделы
DeepState: армия РФ продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях

Ольга КацимонСуббота, 20 сентября 2025, 14:55
По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись на трёх направлениях, в частности - в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях. 

Источник: DeepState

Детали: Зафиксировано продвижение врага вблизи населённых пунктов:

  • Катериновка (Краматорский район, Донецкая область),
  • Новониколаевка (Синельниковский район, Днепропетровская область),
  • Новоивановка (Пологовский район, Запорожская область).
 

На данный момент нет информации о масштабах продвижения и размере захваченной территории. Тем временем СМИ пишут, что Украина потеряла ещё 8,4 кв. км.

Что этому предшествовало:

  • 19 сентября проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российская оккупационная армия имеет наибольшее продвижение на Лиманском направлении - в районе Шандрыголового и Зелёной Долины Донецкой области.

российско-украинская война
