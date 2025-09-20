DeepState: армия РФ продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях
Суббота, 20 сентября 2025, 14:55
По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись на трёх направлениях, в частности - в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Источник: DeepState
Детали: Зафиксировано продвижение врага вблизи населённых пунктов:
- Катериновка (Краматорский район, Донецкая область),
- Новониколаевка (Синельниковский район, Днепропетровская область),
- Новоивановка (Пологовский район, Запорожская область).
На данный момент нет информации о масштабах продвижения и размере захваченной территории. Тем временем СМИ пишут, что Украина потеряла ещё 8,4 кв. км.
Что этому предшествовало:
- 19 сентября проект DeepState опубликовал новые карты, из которых следует, что российская оккупационная армия имеет наибольшее продвижение на Лиманском направлении - в районе Шандрыголового и Зелёной Долины Донецкой области.