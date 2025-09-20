DeepState: армия РФ продвинулась в Запорожской и Днепропетровской областях

По данным аналитического проекта DeepState, российские оккупационные войска продвинулись на трёх направлениях, в частности - в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Источник: DeepState

Детали: Зафиксировано продвижение врага вблизи населённых пунктов:

Катериновка (Краматорский район, Донецкая область),

Новониколаевка (Синельниковский район, Днепропетровская область),

Новоивановка (Пологовский район, Запорожская область).

На данный момент нет информации о масштабах продвижения и размере захваченной территории. Тем временем СМИ пишут, что Украина потеряла ещё 8,4 кв. км.

Что этому предшествовало: