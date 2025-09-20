Безпілотники СБУ та ССО атакували нафтоперекачувальні станції в Росії
Субота, 20 вересня 2025, 16:19
У ніч на 20 вересня далекобійні безпілотники Служби безпеки та Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали ударів по нафтоперекачувальних станціях нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк" у Волгоградській та Самарській областях Росії.
Джерело: джерела УП в СБУ
Деталі: Цей нафтопровід використовується для експорту нафти через порт Новоросійськ.
За даними джерел, "бавовна" палала на:
- станції "Зензеватка" (смт Зензеватка, Волгоградська обл., РФ),
- станції "Совхозная-2" (смт Прогрес, Самарська обл., РФ),
- лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (смт Просвєт, Самарська обл., РФ).
Унаслідок атаки українських безпілотників роботу станцій було зупинено, перекачування нафти припинене.
Дослівно: "Саме ця інфраструктура приносить у бюджет РФ нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі".
Що цьому передувало:
- Під час атаки безпілотників Служби безпеки України 12 вересня в російському порту Приморськ було пошкоджено два російські танкери Kusto та Cai Yun.