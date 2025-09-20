Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
Суббота, 20 сентября 2025, 16:19
В ночь на 20 сентября дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк" в Волгоградской и Самарской областях России.
Источник: источники УП в СБУ
Детали: Этот нефтепровод используется для экспорта нефти через порт Новороссийск.
По данным источников, "хлопки" раздались на:
- станции "Зензеватка" (пгт Зензеватка, Волгоградская обл., РФ),
- станции "Совхозная-2" (пгт Прогресс, Самарская обл., РФ),
- линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (пгт Просвет, Самарская обл., РФ).
В результате атаки украинских беспилотников работа станций была остановлена, перекачка нефти прекращена.
Дословно: "Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа по перекрытию этих денежных потоков будет продолжаться и дальше".
Что этому предшевствовало:
- Во время атаки беспилотников Службы безопасности Украины 12 сентября в российском порту Приморск были повреждены два российских танкера Kusto и Cai Yun.