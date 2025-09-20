Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России

Ольга КацимонСуббота, 20 сентября 2025, 16:19
Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России
Фото: СБУ

В ночь на 20 сентября дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк" в Волгоградской и Самарской областях России.

Источник: источники УП в СБУ

Детали: Этот нефтепровод используется для экспорта нефти через порт Новороссийск.

Реклама:

По данным источников, "хлопки" раздались на:

  • станции "Зензеватка" (пгт Зензеватка, Волгоградская обл., РФ),
  • станции "Совхозная-2" (пгт Прогресс, Самарская обл., РФ),
  • линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (пгт Просвет, Самарская обл., РФ).

В результате атаки украинских беспилотников работа станций была остановлена, перекачка нефти прекращена.

Дословно: "Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа по перекрытию этих денежных потоков будет продолжаться и дальше".

РЕКЛАМА:

Что этому предшевствовало:

  • Во время атаки беспилотников Службы безопасности Украины 12 сентября в российском порту Приморск были повреждены два российских танкера Kusto и Cai Yun.

СБУССОбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
В России нашли мёртвым гендиректора компании, которая поставляла материалы для "Шахедов"
DeepState: армия РФ продвинулась в трёх областях
Зеленский определил законом гарантии кавалерам "Креста боевых заслуг"
Ночная атака на Днепр: число пострадавших возросло до 36
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: