Беспилотники СБУ и ССО атаковали нефтеперекачивающие станции в России

В ночь на 20 сентября дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ нанесли удары по нефтеперекачивающим станциям нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк" в Волгоградской и Самарской областях России.

Источник: источники УП в СБУ

Детали: Этот нефтепровод используется для экспорта нефти через порт Новороссийск.

По данным источников, "хлопки" раздались на:

станции "Зензеватка" (пгт Зензеватка, Волгоградская обл., РФ),

станции "Совхозная-2" (пгт Прогресс, Самарская обл., РФ),

линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" (пгт Просвет, Самарская обл., РФ).

В результате атаки украинских беспилотников работа станций была остановлена, перекачка нефти прекращена.

Дословно: "Именно эта инфраструктура приносит в бюджет РФ нефтедолларовые сверхприбыли, которые питают войну против Украины. Работа по перекрытию этих денежных потоков будет продолжаться и дальше".

