Безпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ
Субота, 13 вересня 2025, 11:17
Під час атаки безпілотників Служби безпеки України 12 вересня в російському порту Приморськ було пошкоджено два російські танкери Kusto та Cai Yun.
Джерело: Reuters з посиланням на джерела у галузі та українських військових
Деталі: За даними агентства, ці судна належать до "тіньового флоту" рф та ходять під прапором Сейшельських островів.
Повідомляється, що після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.
За даними експертів, товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає РФ колосальних економічних збитків.
Що було раніше:
- 12 вересня губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомляв, що через атаку безпілотників горить одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі.
- Пізніше джерела "Української правди" повідомили, що найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Балтійському морі уразили дрони СБУ.