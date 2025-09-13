Усі розділи
Безпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСубота, 13 вересня 2025, 11:17
Безпілотники у нафтоналивному порту Приморськ уразили 2 танкери тіньового флоту РФ – ЗМІ
фото: джерело в СБУ

Під час атаки безпілотників Служби безпеки України 12 вересня в російському порту Приморськ було пошкоджено два російські танкери Kusto та Cai Yun.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела у галузі та українських військових

Деталі: За даними агентства, ці судна належать до "тіньового флоту" рф та ходять під прапором Сейшельських островів.

Повідомляється, що після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.

За даними експертів, товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає РФ колосальних економічних збитків.

Що було раніше:

  • 12 вересня губернатор російської Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомляв, що через атаку безпілотників горить одне з суден у нафтоналивному порту "Приморськ" на Балтійському морі.
  • Пізніше джерела "Української правди" повідомили, що найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Балтійському морі уразили дрони СБУ.

РосіябезпілотникифлотСБУ
