Безпілотники у нафтоналивному порту "Приморськ" уразили 2 танкери "тіньового флоту" РФ – ЗМІ

Під час атаки безпілотників Служби безпеки України 12 вересня в російському порту Приморськ було пошкоджено два російські танкери Kusto та Cai Yun.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела у галузі та українських військових

Деталі: За даними агентства, ці судна належать до "тіньового флоту" рф та ходять під прапором Сейшельських островів.

Повідомляється, що після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.

За даними експертів, товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає РФ колосальних економічних збитків.

