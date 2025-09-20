Усі розділи
РФ атакувала Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі й по будинку

Ольга Кацімон, Катерина ТищенкоСубота, 20 вересня 2025, 22:44
Російські війська завдали удару по Полтавській області, є влучання по об’єктах цивільної інфраструктури у Миргородському та Полтавському районах.

Джерело: начальник Полтавської ОВА Володимир Когут, ДСНС України

Деталі: За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють усі відповідні служби, які займаються ліквідацією наслідків атаки.

Дослівно: "Ворог вкотре атакував Полтавщину. Є влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. Попередньо без постраждалих. Усі відповідні служби вже працюють над подоланням наслідків атаки".

Оновлено: Пізніше в ДСНС повідомили, що близько 18:00 російський БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. Виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі. Згодом пожежу ліквідували

"На щастя, мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила", – зазначили в ДСНС.

Що передувало: Російська армія 17 вересня атакувала безпілотником автозаправну станцію на Полтавщині. Раніше було відомо про 4 постраждалих.

