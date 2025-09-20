РФ атаковала Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре и по дому

Российские войска нанесли удар по Полтавской области, есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры в Миргородском и Полтавском районах.

Источник: начальник Полтавской ОВА Владимир Когут, ГСЧС Украины

Деталі: По предварительной информации, пострадавших нет. На местах работают все соответствующие службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Дословно: "Враг снова атаковал Полтавщину. Есть попадания по гражданской инфраструктуре в Миргородском и Полтавском районах. Предварительно пострадавших нет. Все соответствующие службы уже работают над устранением последствий атаки".

Обновлено: Позже в ГСЧС сообщили, что около 18:00 российский БпЛА попал в жилой дом на территории Полтавского района. Возник пожар в квартире на третьем этаже и на крыше здания. Впоследствии пожар был ликвидирован.

"К счастью, жителей в квартире в момент попадания не было, а большинство жителей дома успели спуститься в укрытие. Информация о погибших или пострадавших не поступала", – отметили в ГСЧС.

Что предшествовало: Российская армия 17 сентября атаковала беспилотником автозаправочную станцию в Полтавской области. Ранее было известно о 4 пострадавших.