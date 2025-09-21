Президент Чехії: НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії

Президент Чехії Петр Павел заявив, що в разі порушення з боку Росії НАТО має реагувати відповідно, у тому числі і військовим шляхом, зокрема й збиттям літака-порушника.

Джерело: Павел в інтервю "Чеському телебаченню", цитує Radio Prague International

Деталі: Він нагадав про порушення цього тижня повітряного простору Естонії російськими винищувачами та нещодавнє вторгнення двох десятків російських БПЛА у повітряний простір Польщі.

Пряма мова Павела: "Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що, якщо ми не зберігатимемо єдність, рано чи пізно це станеться і з нами".

"Це суттєва ескалація у галузі європейської безпеки, відповідальність за яку очевидно несе Росія. Мушу сказати, що це лише черговий приклад дій Росії, яка давно поводиться таким чином".

Деталі: Павел зазначив, що Росія не тільки "веде агресивну війну проти суверенної держави (України – ред.)", а й безпрецедентно провокує країни НАТО, бажаючи не лише викликати реакцію у відповідь, яку потім зможе використати у власних інтересах, а й перевірити "рішучість і можливість захищатися від подібних провокацій".

Пряма мова Павела: "Це абсолютно безвідповідальна поведінка, оскільки порушення повітряного простору є приводом для введення в дію оборонних механізмів, а саме збиття такого літака.

А цього, звісно, не хотів би ніхто ні з нашого, ні з російського боку".

"Нині ми повинні поводитися жорстко, і якщо відбуваються порушення, то ми повинні на це відповідно реагувати, у тому числі військовим шляхом.

Росія дуже швидко зрозуміє, що припустилася помилки і переступила межі дозволеного. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злу просто неможливо".

