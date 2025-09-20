Усі розділи
У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії

Ольга Глущенко Субота, 20 вересня 2025, 01:02
У Росії заявили, що їхні МіГи не порушували повітряний простір Естонії
Російський МіГ-31К. Фото uk.wikipedia.org

У ніч проти 20 вересня Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області".

Деталі: У МО РФ зазначили, нібито проліт їхніх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і начебто "не порушував кордонів інших держав".

Дослівно МО РФ: "Під час польоту російські літаки від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряного простору Естонії не порушували, маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло".

Що було раніше:

  • У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин.
  • Після цього естонське Міністерство закордонних справ викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.
  • Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є "надзвичайно небезпечною провокацією".
  • Речниця Північноатлантичного Альянсу Елісон Гарт підтвердила, що вранці у пʼятницю "російські літаки порушили повітряний простір Естонії" та заявила, що НАТО відреагував на порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії у пʼятницю.
  • Президент США Дональд Трампу заявив, що йому "не подобається" те, що три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії.

