У Росії заявили, що їхні МіГи "не порушували" повітряний простір Естонії

У ніч проти 20 вересня Міноборони Росії заявило, що їхні МіГи нібито "не порушували" повітряний простір Естонії.

Джерело: МО РФ

Дослівно МО РФ: "19 вересня цього року три російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області".

Деталі: У МО РФ зазначили, нібито проліт їхніх МіГів відбувався "у суворій відповідності до Міжнародних правил використання повітряного простору" і начебто "не порушував кордонів інших держав".

Дослівно МО РФ: "Під час польоту російські літаки від узгодженої повітряної траси не відхилялися і повітряного простору Естонії не порушували, маршрут польоту літаків пролягав над нейтральними водами акваторії Балтійського моря на відстані понад три кілометри від острова Вайндло".

Що було раніше:

