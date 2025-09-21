Президент Чехии: НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае нарушения со стороны России НАТО должно реагировать соответственно, в том числе и военным путем, в том числе сбиванием самолета-нарушителя.

Источник: Павел в интервью "Чешскому телевидению", цитирует Radio Prague International

Детали: Он напомнил о нарушении этой недели воздушного пространства Эстонии российскими истребителями и недавнем вторжении двух десятков российских БПЛА в воздушное пространство Польши.

Прямая речь Павела: "То, что произошло в последние дни в Польше, Эстонии, то, что в течение четырех лет происходило в Украине, касается всех нас, потому что если мы не будем сохранять единство, рано или поздно это произойдет и с нами".

"Это существенная эскалация в области европейской безопасности, ответственность за которую очевидно несет Россия. Должен сказать, что это лишь очередной пример действий России, которая давно ведет себя таким образом".

Детали: Павел отметил, что Россия не только "ведет агрессивную войну против суверенного государства (Украины – ред.)", но и беспрецедентно провоцирует страны НАТО, желая не только вызвать ответную реакцию, которую потом сможет использовать в собственных интересах, но и проверить "решительность и возможность защищаться от подобных".

Прямая речь Павела: "Это абсолютно безответственное поведение, поскольку нарушение воздушного пространства является поводом для введения в действие оборонных механизмов, а именно сбивания такого самолета".

А этого, конечно, не хотел бы никто ни с нашей, ни с российской стороны".

"Сейчас мы должны вести себя жестко, и если происходят нарушения, то мы должны на это реагировать соответственно, в том числе военным путем.

Россия очень быстро поймет, что допустила ошибку и перешагнула границы дозволенного. К сожалению, это балансировка на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно".

