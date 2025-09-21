Президент Чехии: НАТО должно реагировать военным путем на нарушения со стороны России
Президент Чехии Петр Павел заявил, что в случае нарушения со стороны России НАТО должно реагировать соответственно, в том числе и военным путем, в том числе сбиванием самолета-нарушителя.
Источник: Павел в интервью "Чешскому телевидению", цитирует Radio Prague International
Детали: Он напомнил о нарушении этой недели воздушного пространства Эстонии российскими истребителями и недавнем вторжении двух десятков российских БПЛА в воздушное пространство Польши.
Прямая речь Павела: "То, что произошло в последние дни в Польше, Эстонии, то, что в течение четырех лет происходило в Украине, касается всех нас, потому что если мы не будем сохранять единство, рано или поздно это произойдет и с нами".
"Это существенная эскалация в области европейской безопасности, ответственность за которую очевидно несет Россия. Должен сказать, что это лишь очередной пример действий России, которая давно ведет себя таким образом".
Детали: Павел отметил, что Россия не только "ведет агрессивную войну против суверенного государства (Украины – ред.)", но и беспрецедентно провоцирует страны НАТО, желая не только вызвать ответную реакцию, которую потом сможет использовать в собственных интересах, но и проверить "решительность и возможность защищаться от подобных".
Прямая речь Павела: "Это абсолютно безответственное поведение, поскольку нарушение воздушного пространства является поводом для введения в действие оборонных механизмов, а именно сбивания такого самолета".
А этого, конечно, не хотел бы никто ни с нашей, ни с российской стороны".
"Сейчас мы должны вести себя жестко, и если происходят нарушения, то мы должны на это реагировать соответственно, в том числе военным путем.
Россия очень быстро поймет, что допустила ошибку и перешагнула границы дозволенного. К сожалению, это балансировка на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно".
Что предшествовало:
- В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
- После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
- Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".
- Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Гарт подтвердила, что утром в пятницу "российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии" и заявила, что НАТО отреагировало на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.
- В ночь на 20 сентября Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.