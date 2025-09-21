У неділю прем’єр Британії оголосить про визнання Палестини – Sky News

Очікується, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер зробить заяву про визнання Палестини у неділю, 21 вересня.

Джерело: Sky News

Деталі: Видання зазначає, що Стармер зробить заяву в неділю після того, як у липні він наголосив, що уряд зробить цей крок, якщо Ізраїль не виконає певних умов.

Стармер закликав уряд ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу вжити суттєвих заходів для припинення "жахливої ситуації в Газі", домовитися про припинення вогню, взяти на себе зобов'язання щодо довгострокового сталого миру, дозволити ООН відновити постачання допомоги та не анексувати Західний берег.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло його заяву, а Нетаньягу заявив, що "Стармер вигороджує жахливий тероризм ХАМАСу та карає його жертв".

Припинення вогню не було досягнуто, а ситуація в Газі погіршилася.

Ізраїль розпочав масштабний наземний наступ, щоб захопити все місто Газа та знищити ХАМАС. Операція викликала широке засудження.

Нагадаємо: Португалія сказала, що теж визнає державність Палестини в неділю, 21 вересня – перед сесією високого рівня Генеральної асамблеї ООН, де про це заявлять десять європейських держав.

Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

