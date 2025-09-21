Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У неділю прем’єр Британії оголосить про визнання Палестини – Sky News

Ольга Глущенко Неділя, 21 вересня 2025, 01:32
У неділю прем’єр Британії оголосить про визнання Палестини – Sky News
Кір Стармер, фото: Getty Images

Очікується, що прем’єр-міністр Британії Кір Стармер зробить заяву про визнання Палестини у неділю, 21 вересня.

Джерело: Sky News

Деталі: Видання зазначає, що Стармер зробить заяву в неділю після того, як у липні він наголосив, що уряд зробить цей крок, якщо Ізраїль не виконає певних умов.

Реклама:

Стармер закликав уряд ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу вжити суттєвих заходів для припинення "жахливої ситуації в Газі", домовитися про припинення вогню, взяти на себе зобов'язання щодо довгострокового сталого миру, дозволити ООН відновити постачання допомоги та не анексувати Західний берег.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю категорично відкинуло його заяву, а Нетаньягу заявив, що "Стармер вигороджує жахливий тероризм ХАМАСу та карає його жертв".

Припинення вогню не було досягнуто, а ситуація в Газі погіршилася.

РЕКЛАМА:

Ізраїль розпочав масштабний наземний наступ, щоб захопити все місто Газа та знищити ХАМАС. Операція викликала широке засудження.

Нагадаємо: Португалія сказала, що теж визнає державність Палестини в неділю, 21 вересня – перед сесією високого рівня Генеральної асамблеї ООН, де про це заявлять десять європейських держав.

Французький президент Емманюель Макрон розглядає визнання Францією та іншими західними країнами Палестинської держави як знаковий крок до миру на Близькому Сході.

Читайте такожІзраїль під захистом Орбана. Як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі

Велика БританіяПалестинаІзраїльСектор Гази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві щоранку зупинятимуть рух на Хрещатику на час хвилини мовчання
На святкування Рош га-Шана до Умані прибули вже більше 35 тисяч хасидів
Росія розробила план втручання у майбутні вибори у Молдові – Bloomberg
відео ГУР уперше в історії спалило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" у Криму
відео, фото, доповненоРосія скинула 10 КАБів на Запоріжжя: 3 людини загинули, 4 поранені
"Прикордонний цар" Трампа отримав $50 000 хабаря від агента ФБР – Reuters
Усі новини...
Велика Британія
Соціальна нерівність – причина, з якої популізм та ксенофобія стають усе популярнішими
Загострення битви за чемпіонство та очікування на черговий подвиг Ферстаппена: прев'ю Гран-прі Азербайджану
Розвідка Британії MI6 запускає у даркнеті платформу для вербування агентів
Останні новини
14:58
У Києві щоранку зупинятимуть рух на Хрещатику на час хвилини мовчання
14:57
Шостий Гранд-слем Ферстаппена, помилки Піастрі: підсумки етапу Формули-1 в Азербайджані
14:28
Лише 8% вважають себе "радянською людиною": результати опитування українців
14:20
Нерентабельні продажі: Porsche призупиняє електрифікацію
14:07
Глава МЗС Литви: ЄС має задіти "план Б" через вето Орбана щодо України
13:50
Росія просить ІКАО пом'якшити санкції: які аргументи
13:37
Замість Siemens: Іран почав постачати Росії газові турбіни
13:35
Ворог переробив ударний БПЛА "Молнія" на дрон-матку – Флеш
13:34
ФДМУ зменшив вартість контрольного пакету акцій Рівненського радіотеху
13:34
У Кривому Розі скоротили комендантську годину
Усі новини...
Реклама:
Реклама: