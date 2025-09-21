Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В воскресенье премьер Британии объявит о признании Палестины – Sky News

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 01:32
В воскресенье премьер Британии объявит о признании Палестины – Sky News
Кир Стармер, фото: Getty Images

Ожидается, что премьер-министр Британии Кир Стармер сделает заявление о признании Палестины в воскресенье, 21 сентября.

Источник: Sky News

Детали: Издание отмечает, что Стармер сделает заявление в воскресенье после того, как в июле он подчеркнул, что правительство сделает этот шаг, если Израиль не выполнит определенные условия.

Реклама:

Стармер призвал правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху принять существенные меры для прекращения "ужасной ситуации в Газе", договориться о прекращении огня, взять на себя обязательства по долгосрочному устойчивому миру, разрешить ООН возобновить поставки помощи и не аннексировать Западный берег.

Министерство иностранных дел Израиля категорически отвергло его заявление, а Нетаньяху заявил, что "Стармер преграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв".

Прекращение огня не было достигнуто, а ситуация в Газе ухудшилась.

РЕКЛАМА:

Израиль начал масштабное наземное наступление, чтобы захватить весь город Газа и уничтожить ХАМАС. Операция вызвала обширное осуждение.

Напомним: Португалия также заявила, что признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября – перед сессией высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, где об этом заявят десять европейских государств.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.

Читайте такжеИзраиль под защитой Орбана. Как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе

ВеликобританияПалестинаИзраильСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео, фото, дополненоРоссия сбросила 10 УАБов на Запорожье: 3 человека погибли, 4 ранены
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Великобритания
Социальное неравенство – причина, по которой популизм и ксенофобия становятся все популярнее
Обострение битвы за чемпионство и ожидание очередного подвига Ферстаппена: превью Гран-при Азербайджана
Разведка Британии MI6 запускает в даркнете платформу для вербовки агентов
Последние новости
09:10
Складной iPhone будет выглядеть как два iPhone Air, соединенных вместе – Bloomberg
09:08
Россия атаковала 141 беспилотником, зафиксировано попадание в 7 локациях
08:57
теннисУкраинские рекорд и драматическая концовка: обзор финального раунда Кубка Билли Джин Кинг
08:52
ВВС опубликовало расследование о кампании дезинформации в Молдове перед выборами за деньги из РФ
08:39
текстВыборы без выборов, или Президент, два генерала и несколько "старых лиц"
08:16
Россияне атаковали Покровское и еще два направления фронта 90 раз – Генштаб
08:16
Истребители Швеции и Германии взлетели на перехват "разведчика" РФ над Балтией
07:56
фото Россияне атаковали Днепропетровскую область: горели дома, автомобили и предприятие
07:24
В аэропортах Брюсселя, Берлина и Лондона до сих пор преодолевают последствия кибератаки
07:19
ВСУ обезвредили 960 оккупантов и 3 вражеских вертолета
Все новости...
Реклама:
Реклама: