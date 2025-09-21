В воскресенье премьер Британии объявит о признании Палестины – Sky News

Ожидается, что премьер-министр Британии Кир Стармер сделает заявление о признании Палестины в воскресенье, 21 сентября.

Источник: Sky News

Детали: Издание отмечает, что Стармер сделает заявление в воскресенье после того, как в июле он подчеркнул, что правительство сделает этот шаг, если Израиль не выполнит определенные условия.

Стармер призвал правительство израильского премьера Биньямина Нетаньяху принять существенные меры для прекращения "ужасной ситуации в Газе", договориться о прекращении огня, взять на себя обязательства по долгосрочному устойчивому миру, разрешить ООН возобновить поставки помощи и не аннексировать Западный берег.

Министерство иностранных дел Израиля категорически отвергло его заявление, а Нетаньяху заявил, что "Стармер преграждает ужасный терроризм ХАМАСа и наказывает его жертв".

Прекращение огня не было достигнуто, а ситуация в Газе ухудшилась.

Израиль начал масштабное наземное наступление, чтобы захватить весь город Газа и уничтожить ХАМАС. Операция вызвала обширное осуждение.

Напомним: Португалия также заявила, что признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября – перед сессией высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, где об этом заявят десять европейских государств.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.

