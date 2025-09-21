Усі розділи
Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них

Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 09:46
Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них
фото: getty images

У ніч на 21 вересня противник атакував 54 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними відомства, близько 30 із них – "Шахеди".

ПС зазначають, що 33 з 54 безпілотників є збитими або подавленими.

Ще 21 ударний дрон влучив у 8 локаціях.

Нагадаємо: У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння безпілотника.

Повітряні сили ЗСУППОбезпілотники
