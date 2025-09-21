Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них
Неділя, 21 вересня 2025, 09:46
У ніч на 21 вересня противник атакував 54 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: За даними відомства, близько 30 із них – "Шахеди".
Реклама:
ПС зазначають, що 33 з 54 безпілотників є збитими або подавленими.
Ще 21 ударний дрон влучив у 8 локаціях.
Нагадаємо: У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння безпілотника.
РЕКЛАМА: