Росія атакувала 54 безпілотниками: зафіксовано влучання 21 з них

У ніч на 21 вересня противник атакував 54 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: За даними відомства, близько 30 із них – "Шахеди".

ПС зазначають, що 33 з 54 безпілотників є збитими або подавленими.

Ще 21 ударний дрон влучив у 8 локаціях.

Нагадаємо: У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл на місці падіння безпілотника.