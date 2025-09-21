Россия атаковала 54 беспилотниками: зафиксировано попадание 21 из них
Воскресенье, 21 сентября 2025, 09:46
В ночь на 21 сентября противник атаковал 54 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Источник: Воздушные силы
Детали: По данным ведомства, около 30 из них – "Шахеды".
ВС отмечают, что 33 из 54 беспилотников сбиты или подавлены.
Еще 21 ударный дрон попал в 8 локаций.
Напомним: В Черниговской области патрульные и медики попали под повторный обстрел на месте падения беспилотника.