Роман ПетренкоВоскресенье, 21 сентября 2025, 09:46
Россия атаковала 54 беспилотниками: зафиксировано попадание 21 из них
фото: getty images

В ночь на 21 сентября противник атаковал 54 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Источник: Воздушные силы

Детали: По данным ведомства, около 30 из них – "Шахеды".

ВС отмечают, что 33 из 54 беспилотников сбиты или подавлены.

Еще 21 ударный дрон попал в 8 локаций.

Напомним: В Черниговской области патрульные и медики попали под повторный обстрел на месте падения беспилотника.

