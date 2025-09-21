Усі розділи
Зеленський: Україну за тиждень атакували понад 1500 ударних БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 21 вересня 2025, 12:15
Зеленський: Україну за тиждень атакували понад 1500 ударних БПЛА
фото: дснс

За цей тиждень росіяни запустили по Україні понад 1500 ударних дронів, 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: У цих повітряних цілях, за словами Зеленського, знайшли 132 тисячі іноземних компонентів з Європи, Америки, Китаю, Японії та інших країн.

Пряма мова Зеленського: "Усі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах. Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити.

Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців".

Нагадаємо: У ніч на 21 вересня противник атакував 54 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Зеленськийракетний удар
