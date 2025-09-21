Зеленский: Украину за неделю атаковали более 1500 ударных БПЛА

За эту неделю россияне запустили по Украине более 1500 ударных дронов, 1280 управляемых авиационных бомб и 50 ракет различных типов.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: В этих воздушных целях, по словам Зеленского, нашли 132 тысячи иностранных компонентов из Европы, Америки, Китая, Японии и других стран.

Прямая речь Зеленского: "Все эти технологии помогают создавать России оружие в больших масштабах. Сильные санкции – инструмент, который поможет это остановить.

Нужно перекрыть все возможные пути поставок, обхода санкций, давить на страны и отдельные компании, которые им помогают. Мы рассчитываем на то, что 19-й пакет санкций Евросоюза будет действительно болезненным и что Соединенные Штаты присоединятся к европейцам".

Напомним: В ночь на 21 сентября противник атаковал 54 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.